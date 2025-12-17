臨時国会が閉会しました。高市首相は記者会見を行い、この国会での成果を強調しました。高市首相：国民が直面している物価高への対応を最優先に、果敢に働いてきた。かなりスピード感を持って取り組んでこられたのではないかなと思う。高市首相は、「今必要なことは、行き過ぎた緊縮財政により国力を衰退させることではなく、積極財政により国力を強くすることだ」と強調し、「強い経済を構築することで国民の暮らしや未来への不安