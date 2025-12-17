ソフトバンクの庄子雄大内野手（２３）が１７日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１００万円アップの年俸１３００万円でサインした。昨秋ドラフト２位で入団した２３歳は、ルーキーイヤーとなった今季２６試合に出場。日本シリーズでもベンチ入りし、１年目ながら存在感を示した。契約更改後の会見では「本当にすばらしい経験ができたという気持ちが一番強い」とシーズンを振り返った上で「（球団から）『レギュラ