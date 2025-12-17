笹川平和財団の小原凡司・上席フェローと東京大先端科学技術研究センターの小泉悠准教授が１７日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中国とロシアが軍事的な連携を強化していることについて議論した。中露両軍の爆撃機が９日に沖縄本島・宮古島間を抜けて太平洋まで共同飛行したことについて、小泉氏は「日中関係が緊張する中、ロシアもそれに乗っかり、日本に威圧的なメッセージを出してきた」と指摘。小原氏は現在の中