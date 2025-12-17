小泉防衛大臣はイギリスのヒーリー国防大臣とテレビ会談を行い、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射などについて、深刻な懸念を共有しました。日本時間17日夕方に行われたテレビ会談で小泉大臣は、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射や日本周辺での中国とロシアの爆撃機による共同飛行について説明しました。両大臣は、これらについて深刻な懸念を共有し、冷静かつ毅然（きぜん）と対応する必要性や地域の安定を維持する