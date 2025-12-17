お笑いコンビ、ミルクボーイ駒場孝（39）が17日、大阪市のなんばグランド花月でネタライブ「お笑いブーム」に出演した。ミルクボーイがおもしろいと認めるツートライブ、金属バット、デルマパンゲの後輩3組を呼ぶイベント。ゲストには大阪芸術大学の後輩ななまがり（森下直人＝39、初瀬悠太＝39）を迎えた。昨年から10年をかけて全国47都道府県を回るツアーを行っており、26年の営業先を巻物で抽選。岡山、山形、東京、奈良で開催