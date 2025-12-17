日本代表ＭＦ菅原由勢と同じくドイツ１部のブレーメンに所属するＧＫ長田澪（ミオ・バックハウス）が、リーグ主催のオンライン取材会に出席した。今季は守護神として定着し、リーグ戦１２試合に出場。「ステップバイステップという感じ。アンダーチームからセカンドチーム、オランダも経て去年はブレーメンのベンチで、今年出られるようになった。階段を飛ばさずに一歩一歩進んできた。準備が良かったから出られている感覚がある