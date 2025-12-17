きょうの為替市場、ドル円は買戻しが優勢となり、１５５円台半ばまで上昇。海外時間に入ってドル高が優勢となっており、ドル円を押し上げている。 前日発表の米雇用統計は米労働市場の冷え込みは示す内容ではあったものの、ＦＲＢの早期利下げを後押しする内容とまでは言えなかった。それを受けて本日はドルの買い戻しが出ている可能性もありそうだ。短期金融市場では１月のＦＯＭＣでの利上げの確率は２０％程度で見ている