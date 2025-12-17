海口市の日月広場免税店に新設された国内商品のセレクトショップ。（１１月１日撮影、海口＝新華社記者／郭程）【新華社北京12月17日】タイの正大集団（CPグループ）農牧食品カンパニー中国エリアの薛増一（せつ・ぞういつ）上席副董事長は新華社が17日配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営が18日から始まることを受け、封関運営はより開放的な貿易環境、より効率の