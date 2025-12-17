１５日、ハルビン市の聖ソフィア大聖堂周辺でドレスを着てポーズをとる観光客。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン12月17日】中国黒竜江省ハルビン市のランドマーク、聖ソフィア大聖堂周辺の広場は、豪華なドレス姿で写真撮影を楽しむ観光客でにぎわっている。１５日、ハルビン市の聖ソフィア大聖堂周辺でドレスを着てポーズをとる観光客。（ハルビン＝新華社記者／王松）１５日、ハルビン市の聖ソフィア大聖堂周辺