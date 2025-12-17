【ロンドン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は17日、ドーハで理事会を開き、来年のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の賞金総額を6億5500万ドル（約1015億2500万円）とすると承認した。2022年カタール大会は総額4億4千万ドルだった。優勝賞金は前回から800万ドル増の5千万ドル（約77億5千万円）。準優勝は3300万ドル、ベスト8は1900万ドルで、1次リーグ敗退なら900万ドル。参加チームには準備費用として150万ドルが支給され