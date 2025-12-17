きょう（17日）昼ごろ、東京・福生市の道路で排水管の取り替え工事中に土砂崩れが起こり、作業員の男性（45）が死亡しました。きょう午後1時すぎ、福生市武蔵野台の道路で、「作業員が土砂の生き埋めになり出られない」と110番通報がありました。警視庁によりますと、東京・府中市の作業員、斉藤大悟さん（45）が排水管の取り替え工事をしていた際、崩れてきた土砂に巻き込まれ、生き埋めになったということです。斉藤さんが作業し