ＮＨＫＢＳ「ワースポ×ＭＬＢ」のキャスターなどで知られるタレントの菊池柚花（２５）が１６日、自身のＳＮＳを更新。自身の出身大学である明大の野球部のユニホーム姿を公開し、反響を呼んだ。ＹｏｕＴｕｂｅ「野球いっかん！」のイベントの様子で明大ＯＢの野村祐輔（現広島コーチ）ら現役選手、コーチらと集合写真も投稿した。コメント欄などでは「明治のユニホーム似合いすぎ」、「キュートすぎて素敵です」、「ガチかわ