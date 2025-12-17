アメリカの11月の雇用統計が発表され、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は市場予想を上回りました。アメリカ労働省が16日に発表した11月の雇用統計によりますと、景気の動向を反映する非農業部門の就業者数は、前の月から6万4000人の増加で、5万人程度の増加を見込んでいた市場予想を上回りました。一方、失業率は9月から0.2ポイント悪化し、4.6％でした。また、11月まで続いた連邦政府の一部閉鎖の影響で、未発表だった10