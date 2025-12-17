秋篠宮ご夫妻は１７日、東京都台東区の日本学士院会館で第４１回国際生物学賞授賞式に出席された。今回の受賞者は、他者の行動を理解するための神経細胞「ミラーニューロン」を発見した伊パルマ大のジャコモ・リッツォラッティ教授（８８）で、秋篠宮さまは「社会神経科学という新しい分野を創出することにつながり、生物学全般に多大なインパクトを与えました」と述べられた。