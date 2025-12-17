元King＆Princeの岩橋玄樹（29）が17日、東京・立川ステージガーデンで、バースデー＆クリスマスイベント「29ristmas」を行った。同ライブのアンコールでで来年2月11日、テイチクエンタテインメントからのメジャーリリースを発表した。サプライズでスクリーンに「GENKIIWAHASHIメジャーリリース決定！」の文字が映し出されると、約2000人の観客から歓声が上がった。作品の詳細は後日発表される。「21年にソロ活動をはじめ、26年