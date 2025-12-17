16日に70歳の誕生日を迎えた、シンガー・ソングライター松山千春が17日、宮城・仙台サンプラザホールで古希になって初めてのコンサート「松山千春コンサート・ツアー2025秋」仙台公演を2200人を集めて行った。「I LOVE YOU」で幕を開け「銀の雨」、「時のいたずら」、「我家」、「長い夜」、「大空と大地の中で」など全17曲を歌い上げた。「仙台の皆さん、とうとう私も70歳になってしまいました」とあいさつした千春は、仙台入りの