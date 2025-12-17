北村匠海（28）の主演映画「しびれ」（内山拓也監督、26年公開）が、世界3大映画祭の1つ、ベルリン映画祭（ドイツ）パノラマ部門への出品が決まった。同映画祭事務局が17日、発表した。北村は「ベルリン国際映画祭パノラマ部門に『しびれ』が選出されました。歴史ある映画祭で『しびれ』を評価していただけて本当にうれしく思います。僕たちの愛情が少しでも届くことを願っています」とコメントした。「しびれ」は「佐々木、イン、