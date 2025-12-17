7人組アイドルグループRiNCENT♯（リンセント）が17日、新メンバーとして元2o Love to Sweet Bullet(通称トゥラブ)の伏見りほ(25)の加入を発表した。トゥラブは今年2月に活動を休止。伏見は趣味がサッカーという、活発で明るいキャラの持ち主だ。リンセントは先月20日、東京・EXシアター六本木で1000人を集めてワンマンライブをソールドアウトさせるなど、勢いに乗っている。伏見の加入により、7人から8人体制へと移行する。新体制