日本プロサッカー選手会（ＪＰＦＡ）トライアウトが１７日、大阪府内で行われた。Ｊリーガー３１人が７対７のミニゲームと、１１対１１の紅白戦を２０分３セットで行った。今季天皇杯を優勝した町田で、契約満了となったＤＦ樋口堅は「特長だったり、今季、町田で積み上げてきたものは全て出せた」とうなずいた。樋口は紅白戦に、３セット連続で出場した。センターバックとサイドバックを柔軟にプレーしてアピール。持ち味のロ