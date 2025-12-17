ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ヴィタメール」から、冬限定の特別なケーキが登場！チョコレートを中心に、フルーツやエスプレッソを組み合わせたケーキが、寒い季節を温かく彩ります。これらのケーキは、毎年楽しみにしている人も多い、ヴィタメールならではの上質な味わいを誇ります。2026年1月9日から始まる販売期間、ぜひその魅力を堪能してください♡