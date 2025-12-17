天皇、皇后両陛下は１７日、東京都文京区の豊島岡墓地で、昨年１１月１５日に逝去された三笠宮妃百合子さまの墓所を参拝された。天皇陛下はモーニング、皇后さまは黒色の参拝服姿で、それぞれ拝礼して玉串をささげられた。三笠宮家の彬子さまが墓所前で両陛下を出迎えられた。