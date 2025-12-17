「一国一城の主になる」というおばば（菊地凛子）の予言通り、WS劇場の支配人となった久部（菅田将暉）。しかし前回、おばばはもうひとつ新たな予言を告げていた。「男から生まれた男に気を付けろ。お前の足を引っ張るのは、男から生まれた男」。その直後、蓬莱（神木隆之介）は樹里（浜辺美波）に自身の生い立ちと共に、母親の名前が“乙子（おとこ）”であり、自分は「“おとこ”から生まれてきた」と話すのである。 参考：菅