ハイウェイ交通情報によると、17日午後10時ごろ、九州自動車道広川⇒八女（下り鹿児島方面）で車両3台（大型1台、普通車2台）が絡む事故が発生した。同10時2分現在、通行止めとなっている。警察による事故捜査が行われている。 事故捜査終了後、事故車両移動のレッカー作業、路面補修・清掃等を予定している。 現在のところ長時間通行止めが継続する見込みという。▶NEXCO西日本・交通情報