佐賀県警小城署は17日、小城市内の40代男性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約125万5千円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、11月17日ごろ、被害者がSNS上の副業を紹介する広告を見つけ、同広告を通じて知り合った者らとSNSでやりとりをする中で、動画視聴の副業を紹介された。相手の指示に従って副業サイトに登録したところ「限定特典の業務では30〜40％の利益を得ることができ