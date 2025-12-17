【ニューヨーク共同】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比82銭円安ドル高の1ドル＝155円48〜58銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1717〜27ドル、182円27〜37銭。米長期金利が上昇傾向となり、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢となった。