【ロンドン共同】国際サッカー連盟（FIFA）は17日、2028年ロサンゼルス五輪の大陸別出場枠を発表し、12チームで争う男子はアジアに2枠が割り振られた。16チームが本大会に出場した24年パリ五輪では3.5枠で、出場権争いは格段に厳しくなる。本大会を16チームで戦う女子のアジアは2.5枠。12チーム参加のパリ五輪は2枠だった。ロサンゼルス五輪のサッカーは、初めて男女の参加チーム数を逆転させて実施される。