ロシアのプーチン大統領は17日、ウクライナ侵攻をめぐり、今年だけで300以上の集落を制圧したと主張しました。また、和平協議が不調に終われば「領土を軍事力で解放する」と述べ、ウクライナや欧米をけん制しました。プーチン大統領は17日、国防省の会議で演説し、「ロシア軍は、ウクライナ軍との戦闘で主導権を握っていて、今年だけで300以上の集落を制圧した」と主張しました。その上で、「軍事作戦の目標は必ず達成される」と述