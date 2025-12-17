自称「日本一強いアナウンサー」の堀江聖夏が16日、Instagramを更新。1000万回以上再生された“頭突きでスイカを割る動画”のNGシーンを公開し、「鈍い音が」「痛そうだわ〜」「結構な衝撃ありますよね！さすがです！」など、心配や驚きの声が寄せられている。【映像】“人生初”のグラビアオフショット動画＆“頭突き動画”のNGシーンアナウンサーが多く在籍する芸能事務所「セント・フォース」に所属し、剛柔流空手・初段の