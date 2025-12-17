秋田朝日放送 秋田市で１７日、クマや交通事故から身を守るための高齢者を対象とした講習会が開かれました。警察官が寸劇やファッションショーを通して被害防止策をレクチャーしました。 講習会には秋田市の四ツ小屋・御野場地区の高齢者およそ２０人が参加しました。１２月になってもクマが目撃されていることや日没時間が早まり交通事故リスクが増える時期であることなどから高齢者の身を守るため開かれまし