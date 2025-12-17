秋田朝日放送 いぶりがっこ作りが最盛期を迎えています。秋田県大仙市のいぶりがっこ製造・販売会社では１７日、朝から大根を燻す作業が行われていました。 大仙市にある創業４６年の「大綱食品」は、毎年大根の収穫時期に合わせていぶりがっこの製造を行っています。 香りが高い大綱食品のいぶりがっこは、燻し方に特徴があります。ダイコンを縄で吊るして燻製させる方法ではなく、格子状の檻に入れて燻していきます。こ