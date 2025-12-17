ピボット分析東京時間（22:59現在） ドル円 現値155.43高値155.64安値154.52 156.99ハイブレイク 156.32抵抗2 155.87抵抗1 155.20ピボット 154.75支持1 154.08支持2 153.63ローブレイク ユーロ円 現値182.35高値182.43安値181.57 183.52ハイブレイク 182.98抵抗2 182.66抵抗1 182.12ピボット 181.80支持1 181.26支持2 180.94ローブレイク