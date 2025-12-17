各国の長期金利（NY時間09:01）（日本時間23:01）（%） 米2年債 3.493（+0.006） 米10年債4.159（+0.014） 米30年債4.829（+0.016） ドイツ2.857（+0.012） 英国4.467（-0.051） カナダ3.421（+0.024） 豪州4.747（+0.020） 日本1.967（+0.015） ※米債以外は10年物