秋田朝日放送 秋田県男鹿市の漁港で１７日、まとまった量の季節ハタハタが水揚げされ、待望の初漁日を迎えました。 男鹿市の北浦漁港で１６日夜から１７日朝までに合わせておよそ１０ｋｇのハタハタが水揚げされました。１７日午後には、今シーズン初めての入札が行われました。 初めて競りにかけられた日が初漁日とされる季節ハタハタ。今年は去年より２日遅く、禁漁明けの１９９５年以降で最も遅い初漁日となりま