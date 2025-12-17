テニス男子で昨年のパリ五輪代表のダニエル太郎が、妻でモデルの黒田エイミとの間に第１子となる女児が誕生した。１７日、ダニエルが自身のインスタグラムで公表した。ダニエルは英語と日本語で娘が誕生したことを報告。日本語では「ヤッホー！無事産まれたよお医者さんにとても大きくて健康だねーって褒められたママありがとう」と無事に出産した妻にも感謝の言葉をつづり労った。今年９月にダニエルは結婚を発表。同時