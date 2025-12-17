「ボクシング・ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦」（１７日、両国国技館）ＷＢＡ王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が、ＷＢＯ王者のレネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に判定１−２（１１６−１１２、１１３−１１５、１１１−１１７）で敗れ、２団体統一に失敗し、陥落した。プロ１１戦目で初黒星を喫した。サンティアゴは初防衛に成功した。左右のボディーを中心に攻めた高見だが、細かなコンビネーショ