海南自由貿易港の重点パークの一つ、三亜中央商務区（ＣＢＤ）。（１１月１日、ドローンから、海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口12月17日】中国共産党海南省委員会全面深化改革委員会弁公室（自由貿易港工作委員会弁公室）の王奉利（おう・ほうり）副主任は新華社が17日配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、海南島全域を独立した税関管理区域とする「封関」運営が18日から始まることを受け、全島封関は海南自由貿