西武・西川愛也外野手が１７日、西武鉄道が運行するレストラン列車「５２席の至福」の旅をファンと楽しむイベントに３年連続で登場。「ファンの皆さんの笑顔を見て、すごい僕も元気をもらいました」と約２時間の電車の旅を楽しんだ。２３年オフ、２４年オフの過去２度の参加後はいずれも翌シーズンの成績が向上しており、「なんかいい『き』を持ってるんじゃないですか、５２席の至福が」と本人も自覚済みの縁起のいいイベント