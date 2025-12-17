プレミアリーグ第16節マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマスの一戦は、4-4の壮絶な打ち合いとなった。13分、ホームのユナイテッドがアマド・ディアロのゴールで先制に成功。40分、アントワーヌ・セメンヨのゴールでボーンマスが追い付くも、すかさずユナイテッドがカゼミロ弾で突き放す。すると、後半に入ると、46分、52分にボーンマスが畳みかけ、スコアは2-3。流れはアウェイのボーンマスかと思われたが、ユナイテッドが77分