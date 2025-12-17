プレミアリーグ第16節では攻撃の中心であるジェレミー・ドクを欠くも、アウェイでクリスタル・パレスを破ったマンチェスター・シティ。序盤こそパレスの強固な守備に苦戦したが、アーリング・ハーランドの2ゴール、フィル・フォーデンのミドルシュートで勝ち点3を得た。『Manchester Evening News』によると、ドクは年内の復帰が難しいようだ。怪我はそれほど深刻ではないが、18日のブレントフォード戦、21日のウェストハム戦、27