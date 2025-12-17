ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が１７日、都内で行われた主演映画「天文館探偵物語」（諸江亮監督）の公開御礼舞台あいさつに共演の大原優乃、肥後遼太郎と出席した。九州一の繁華街として知られる鹿児島県・天文館を舞台に、探偵の青年（寺西）と街の人々の絆を描く。共演の肥後は、寺西の意外な一面について「撮影中に『普段お酒とか飲みに行くの？』と聞かれ、行かないんですと言ったら、（寺西に）『つまんない男だね〜』と言