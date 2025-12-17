マイペースの逃げを演じた武豊騎乗のイダテンシャチョウだったが直線では失速。8着に敗れた。前半からゆったりとした展開に持ち込んだが、勝負どころでは手応えが早くも劣勢に。直線の失速に「距離も短い方がいいかも」と適性についてコメントしていた。8着イダテンシャチョウ武豊騎手「ゆっくり逃げれたので、結構残れるかなと思ったのですが、あまり息遣いもよくなかったので意外なほど止まりました。距離も短い方がいいかも