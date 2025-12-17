湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州恩施市紅土郷稲池村にある天然洞窟景勝地「魔眼天宮」では、鍾乳石の密林が剣のように垂れ下がり、渓谷の地縫（溝状の地形）は神秘に満ち、川の流れは静かで青く澄んでいる。洞窟に足を踏み入れると、まるで別の星の秘境に足を踏み入れたかのような感覚を覚える。この天然洞窟は全長10キロメートルにおよび、乾燥した洞窟と水が流れる洞窟がつながっている。洞窟探検や洞窟観賞、洞窟パドルボー