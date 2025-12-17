楽天と契約し16日に入団会見を行った前田健太投手（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。ファンに向け改めてメッセージを発信した。前田は「入団会見を終えました。イーグルスの一員になれた事を誇りに思いますし嬉しく思います。会見でもお話しましたがイーグルスの背番号18番が似合うようにそして、認めてもらえるようにチームの為に精一杯頑張ります」と改めて決意表明。「目標は日本一応援よろしくお願い致します」