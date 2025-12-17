実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が17日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。ネット上のさらし行為について私見を語る場面があった。「他人を撮ってSNSで拡散さらし行為の是非」というテーマになると、ひろゆき氏は「法が執行されてない部分についての、ある種の自衛する手段ではあるので」と切り出す。「逆に“さらしすぎ”ってさらした側がたたかれることもあって」といい「法の完