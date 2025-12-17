きょう（17日）午後、神奈川県の浜川崎駅構内で貨物列車が脱線し、国の運輸安全委員会が原因を調べています。JR貨物などによりますと、きょう（17日）午後3時半ごろ、川崎市の梶が谷ターミナル駅から扇町駅に向かっていた貨物列車が浜川崎駅に到着した際に列車の非常ブレーキが作動しました。運転士が確認したところ、15両編成の11両目と12両目が分離し、12両目が脱線していたということです。列車には運転士1人が乗っていましたが