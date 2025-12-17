『ViVi国宝級イケメンランキング 2025年下半期』が17日に発表され、NOW部門1位にTravis Japanの松田元太さん（26）、ADULT部門 1位にSixTONESの松村北斗さん（30）、そしてNEXT部門 1位に俳優の岩瀬洋志さん（21）が輝きました。『ViVi国宝級イケメンランキング』はファッション雑誌『ViVi』が発表するランキングで、『NOW部門』、22歳以下が対象の『NEXT部門』、30歳以上が対象の『ADULT部門』と、各部門での投票で決まります。■