高市首相は１７日、首相官邸で記者会見を開き、日中関係に関し、「首脳間を含め、あらゆるレベルでの対話はオープンだ」と述べ、関係の安定化に努める意向を表明した。衆院解散・総選挙については「目の前でやらなければならないことが山ほど控えており、考えている暇がない」とし、年内は行わない考えを示した。記者会見は臨時国会の閉会を受けて行われた。首相は、台湾有事は存立危機事態になり得るとした国会答弁について「