西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）に５球団ほどが本格的な興味を示して獲得に動き、ヤンキースとカブスが残っていると１７日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が報じた。ロメロ記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「関係者によると、５球団ほどのＭＬＢのチームが２７歳で日本のエース・今井達也に本格的な興味を示している。ニューヨーク・ヤンキース、シカゴ・