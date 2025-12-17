ドル円１５５．５５近辺、ユーロドル１．１７２５近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は155.55近辺、ユーロドルは1.1725近辺で推移している。ドル円は東京市場からの上昇を受けた高値付近で推移している。ユーロドルもドル高圏での推移だが、これまでのレンジが1.1703-1.1752とドル円の154.52-155.60と比較すると小幅にとどまっている。 USD/JPY155.59EUR/USD1.1721