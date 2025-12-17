歌手・BoAさん（39）の代表的なウインターソング『メリクリ』が、17日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で自身初となる累積再生数1億回を突破しました。2004年12月にCDシングルとしてリリースされ、2015年7月に配信が開始された『メリクリ』。週間再生回数136.5万回を記録し、累積再生回数1億27.9万回となりました。この記録は、BoAさんにとって自身初となる累積再生数1億回突破作品となりました。オリコン調べ（202